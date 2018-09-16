Bergama Belediyespor - Ofspor: 3-1

İZMİR (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx), Hakan Erkan (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Ferdi (xx) - Samet (xxx), Hakan (xxx), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 56 Ozan Murat xx), Muhammet Şamil (xxx), Tufan (xxx) (Dk. 90 Furkan), Uğur (xxx) (Dk. 86 Altan), Kaan (xxx), Tuncer (xx), Serhat (xxx), Mehmet Tatlı (xxx)

OFSPOR: Alexander (x) - Ferhat (x) (Dk. 78 Ali Sinan x), Gürkan (x) (Dk. 33 Mustafa x), Fatih Kaan (x), Muhsin (xx), Muhammet (xx), Sergen (xx), Niyazi (x), Ömürcan (x) (Dk. 33 Uğur x), Nevzat (xx), Abdulkadir (x)

GOLLER: Dk. 9 Tufan, Dk. 18 Muhammet Şamil, Dk. 23 Uğur (Bergama Belediyespor) - Dk. 45 Uğur (Ofspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Soyarslan, Samet, Ferdi, Ozan Murat, Muhammet Şamil (Bergama Belediyespor) - Abdulkadir, Sergen (Ofspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Osmaniyespor\'a 3-2 yenilip taraftarını üzen Bergama Belediyespor evinde Ofspor engelini rahat aştı: 3-1. Maça hızlı başlayan İzmir tesilcisi 9\'uncu dakikada Tufan\'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Skor üstünlüğünü eline geçiren Bergama Belediyespor ataklarını sıklaştırdı ve 18\'inci dakikada Muhammet Şamil\'in ayağından ikinci golü buldu: 2-0. Bergama Belediyespor bu kez 23\'üncü dakikada Uğur\'la farkı açtı: 3-0. Konuk Ofspor 45\'inci dakikada Uğur\'un golüyle devre arasına 3-1 yenik girse de mağlubiyetten kurtulamadı. Bu sonuçla Bergama Belediyespor ilk galibiyetini elde ederek puanını 4\'e çıkardı, Ofspor ise 2\'nci yenilgisini aldı.