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Bergama Belediyespor - Çanakkale Dardanelspor: 4-2

BERGAMA, (DHA)   STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Vedat Hoşnam (xx), Muhammed Alagöz (xx) BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Emre (xxx) (Dk

23 Eylül 2017 21:07

BERGAMA, (DHA)

 

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Vedat Hoşnam (xx), Muhammed Alagöz (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xx) - Emre (xxx) (Dk. 90 Mehmet), Volkan (x) (Dk. 34 Ulaş xxxx), Samet (xxx), Hakan (xxx), Hüseyin (xxx), Erdin (xx), Anıl (xxx), Ozan Murat (xxx), Berk (xxx), Berkant (xx) (Dk. 83 İsmail)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) - Sergen (xx), Veli (x), Mustafa (x), Sinan (xx), Fatih (x) (Dk. 81 Yusuf x), Fırat (x) (Dk. 46 Ahmet xx), Selim (x) (Dk. 58 Oğuzhan x), Uğur (x), Tahir (xx), Serhat (xx)
GOLLER: Dk. 42 Hüseyin, Dk. 53 ve 81 Ulaş, Dk. 73 Anıl (Bergama Bld) - Dk. 60 Sinan, Dk. 64 (P) Ahmet (Dardanelspor)
SARI KARTLAR: Samet, Hüseyin (Bergama Bld) - Sinan, Mustafa,  (Dardanelspor), 
KIRMIZI KART: Dk. 72 Sinan (Dardanelspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta Düzcespor deplasmanından 2-0 mağlup dönen Bergama Belediyespor, evinde Çanakkale Belediyespor\'u 4-2 yenmeyi başardı. Mücadelenin 42\'nci dakikasında Hüseyin, 53\'üncü dakikasında Ulaş\'ın golleriyle 2-0 öne geçen İzmir ekibi, 60\'ta Sinan, 64\'te Ahmet\'in penaltı golleriyle skor avantajını kaybetti. Karşılaşmanın 73\'üncü dakikasında Anıl\'la yeniden 3-2 öne geçen Bergama Belediyespor, 81\'de yine Ulaş\'la galibiyeti perçinledi. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Bergama Belediyespor, puanını 6\'ya çıkardı. 
 

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