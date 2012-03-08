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Berfo Nine'nin oğlu: Anneme 'devlet arıyor' diye yalan söylüyoruz

Dünya Kadınlar Günü’nün en acılı annelerinden Berfo anne her kapı çalışında, ‘Oğlumun mezar yerini bulmuşlar mı’ diye soruyor

08 Mart 2012 16:09

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Dünya Kadınlar Günü’nün, en acılı annelerinden Berfo Nine, 12 Eylül darbesinden sonra gözaltına alınan ve işkence ile öldüğü belirlenen oğlu Cemil Kırbayır’ı 32 yıldır arıyor. Dünyadaki tek amacı oğlunun gömüldüğü yerin bulunmasını olan Berfo Nine, oğlunun bir mezarı olmasını istiyor.
 

“Daha sık soruyor Cemil”i


Mikail Kırbayır, ağabeyi Cemil’in gömüldüğü yerin bulunması için hukuk mücadelesini verirken gözü annesi Berfo’da. Kırbayır, “Son zamanlarda daha sık soruyor kardeşimi. ‘Devlet bulmuş mu oğlumu’” dediğini anlatan Mikail Kırbayır, üzüntüsünü, “Yalan makinesini döndük. Arıyorlar yanıtı veriyoruz” dedi.
 

“Adalet mahşere kalmasın”


16 Şubat tarihinde bir yılını dolduran Cemil Kırbayır’la ilgili dosyanın hazırlık soruşturması Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nda sürüyor. “Bir arpa boyu yol alınmadı” diyen Kırbayır, “Kars’a, Ağabeyim'in yıldönümünde gittik. Savcı ‘takip ediyorum’ dedi. Hâlâ bir şey yok. İddianame hazırlanmamış. Bizim Kars’a çok sık gidip gelme şansımız yok. Araştırma yapıyoruz dediler. Bir türlü bitmiyor bu araştırma” dedi.

“Adalet mahşere kalmasın” diyen Mikail Kırbayır, “Tek istediğimiz faillerin yakalanması.  İsimleri belli. Nerede oldukları belli. Ama bir türlü adalet yerini bulmuyor. Bu adamlar,  ağabeyimin gömüldüğü yeri bilmiyorlar mı?” diye sordu.

 
“Berfo annem, abim gibi babam gibi gözü açık gitmesin”


Mikail Kırbayır, “görünmeyen bir adalet var” diyor ve “Berfo annem, ağabeyim gibi, babam gibi gözü açık gitmesin” diye ekliyor.

Kars'ın Göle İlçesi'nde doğan Kırbayır, 12 Eylül döneminde gözaltına alındı. İşkence altında öldürüldü. Ailesine gözaltındayken kaçtığı söylendi. Nerede gömülü olduğu bilinmiyor. Ailesi ise mezarını aramaya devam ediyor.

 

 

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