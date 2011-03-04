Berfo Nine'nin kayıp bildiği oğlu Cemil’e işkenceyi anlattılar: Elektrik verdiler



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



TBMM İnsan Hakları Kayıp Komisyonu dün Berfo Nine'nin 31 yıldır kayıp oğlu Cemil Kırbayır’la gözaltına alınan ve işkence gören tanıkların bilgisine başvurdu. Kırbayır’a elektrik verilerek işkence yapılmış.



Tanıkların bazıları maruz kaldıkları işkenceyi de anlatınca komisyonda duygusal bir hava esti. Karanlık bir dönem herkesin gözünde bir kez daha canlandı.







TBMM İnsan Hakları Gözaltında Kayıpları İnceleme Komisyonu, Berfo Nine için çalışmalarını sürdürüyor. Alt komisyon, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır ile birlikte gözaltına alındığı Zübeyit Çelik, Cengiz Kaya, Türkan Çiftçi ve Davut Aksu komisyona olay gününü anlattı. Bazı komisyon üyeleri T24’e, Cemil’e elektrikle işkence yapıldığını ve komisyona gelenlerin buna tanıklık ettiklerini söyledi. Komisyon, karanlık dönemi tanıkların ağzından dinlerken oldukça duygulandı.





Nereye gömüldü?



Komisyon, önümüzdeki süreçte Cemil Kırbayır’ın gömüldüğü yerin peşine düşecek. Alt komisyon yaptığı resmi açıklamada, Kars Valiliği’nden bilgi istendiğine dikkat çekti. Talep edilen bilgiler şöyle:



- Cemil Kırbayır’ın; gözaltına alınması ile ilgili kayıtların gönderilmesi



-Hangi birim veya komutanlıkça gözlem altına, gözaltına alındığı ile işlemlerini yapan birim veya komutanlıkta görevli personelin ad soyadları ve iletişim bilgilerinin tespit edilmesi.



-En son hangi kamu kurumu veya komutanlığı sorumluluk, yetki ve gözetimi altında olduğunun bildirilmesi.



-1 Ocak 1980 tarihinden 31 Aralık 1980 tarihine kadar geçen sürede Kars il merkezinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin ad soyadları ve iletişim bilgileri ile belirtilen tarihlerde Kars ilinde görev yapan il emniyet müdürü, birinci şube müdürü ve diğer rütbeli personelin ad soyadları ve iletişim bilgilerinin tespit edilmesi.





Berfo Nine 31 yıldır arıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘Cumartesi Anneleri’yle görüşmesinde 103 yaşındaki Berfo Nine, 31 yıldır kayıp oğlu Cemil’i aradığını söyleyince gündeme damgasını vurmuştu.



Cemil Kırbayır, 1980 yılında Ardahan’ın Göle İlçesi’nde gözaltına alındıktan sonra akıbeti bugüne kadar belli olmadı.





