Berfo anneden kötü haber var: Çok perişan

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

'Berfo anne çok perişan'

'Verin bize cenazemizi'

'31 yıldır anamızı ağlattı hukuk'

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun mekik dokurcasına yaptığı titiz çalışmaya rağmen ‘gömüldüğü yer’ konusunda sis perdesi kaldırılmayan Cemil Kırbayır için Kars’ta etkinlik düzenlenecek. Cumartesi anneleri, insan hak ve savunucuları 25 Haziran 2011 günü Cemil Kırbayır’ın hayatını kaybettiği Kars Eğitim Enstitüsü’nün önünde toplanarak ‘vicdanlara’ seslenecek.Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır,T24’e değerlendirmelerde bulundu. TBMM’den aldığı kara haberle darmadağın olan ve ölmeden önce oğlunun mezarını yapmak isteyen 103 yaşındaki Berfo Anne çok mutsuz. Mikail Kırbayır, “ Failler belli. Elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar. Ne yapsın Berfo anne. Üzüntüden hasta oldu. Perişan. Çok perişan”.Kırbayır, TBMM Komisyonu’nun 350 sayfalık raporunda, kardeşi Cemil’in ölümüne sebebiyet verenlerin isimlerinin tek tek belirlendiğine dikkat çekti ve “ Bunların cezaevinde olması gerekmiyor mu? Hala savcılıklar bu kişilerle ilgili niye bir işlem yapmıyorlar? Bu bir cinayet değil vahşet. Ama hiçbir ses yok”. “Sitemlerimiz had safhada” diyen Kırbayır, “Verin bizim cenazemizi” diyor.“ Faillerin dışarıda gezmesi acı veriyor” diyen Kırbayır, böyle bir vahyet için zaman aşımınını gerekçe olamayacağını anlatıyor.“Adalete güvendik. Delil, tanık ne istiyorlarsa TBMM bunu ortaya çıkardı. Hukukun üstünlüğünü savunuyorsak bunlar niye dışarıda. 31 yıldır anamızı ağlattı hukuk”.Ne olmuştu:Cemil Kırbayır, 13 Eylül 1980’de evinden alındı. 247. Piyade Alayı’nda bir hafta tutulduktan sonra da Kars Askeri Gözetimevi'ne gönderildi. O dönem sorgu evi olarak kullanılan Dede Korkut Eğitim Enstitüsü'nde emniyet personelince sorgulanırken, 8 Ekim 1980'de işkencede öldü. Nereye gömüldüğü hala bilinmiyor.