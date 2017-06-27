Berfo Ana’nın oğlu: Bir genel başkan yollara düşmüşse Allah canımızı almış demektir

12 Eylül’de gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır’ın mezar yeri uğruna verdiği mücadelede 105 yaşında hayatını kaybeden Berfo Ana’nın diğer oğlu Mikail Kırbayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşün'nü değerlendirdi.

“Gecikmiş olsa dahi selamlıyorum” diyen Kırbayır, “Bir ülkenin ana muhalefet partisinin 70 yaşlarındaki genel başkanı yollara düşmüşse Allah canımızı almış demektir. Bunu dünya görüyordur. Bu haldeyken başka çare kalmadı, destekliyorum, omuzluyorum, omuzlayacağım” diye konuştu.

Mikail Kırbayır, T24’e her kesimden insanların destek verdiği ‘Adalet Yürüyüşü’ne İstanbul İl sınırına yaklaştığında katılacağını söyledi. 2010 yılında adalet talebiyle Ankara yürüyüşünü de hatırlatan Kırbayır’ın değerlendirmeleri şöyle:

“37 yıldır 12 Eylül zihniyeti gitmemiştir”

Cumartesi İnsanları olarak biz bunun destekçisiyiz, açıklamalarımız bu yöndedir. Bireysel olarak gecikmiş olsa dahi selamlıyorum. Ben bunu niye önemsiyorum, bir ülke düşünün ana muhalefet partisi adalet için yollara düşmüş. Ne haldeyiz biz? Ne duruma gelmişiz biz? Demek ki 37 yıldır 12 Eylül zihniyeti gitmemiştir, yok olmamıştır.

“Gel gör ki bıçak kemiğe dayandı”

22 yıldır da biz Galatasaray’da hak ve adalet diyoruz. Anlatamamışız, yollara düşmüşüz. Ankara yollarına düşmüşüz. Biz 2010 yılında İstanbul’dan Ankara’ya TBMM’ye yürümüştük. Ne için yürümüştük? Adalet için yürümüştük. "Sizin yasalarınız çalışmıyor, tersine çalışıyor, bizim kayıtlarımız vardır, mezar yerimiz yoktur, yasama organı çıkarın" gibi bir sürü taleple geldik. Bizim siyasi parti guruplarını dolaştık, engelse bu yasaları kaldırın dedik, adalet talep ettik. Adaletsizlikle memnuniyetsizliğimi bundan yurttaş olarak mutlu olmadığımızı, taleplerimizi dinleyen olmadı gel gör ki bıçak kemiğe dayandı.

"Omuz vereceğim"

Bir ülkenin ana muhalefet partisi 70 yaşlarındaki bir genel başkan yollara düşmüşse Allah canımızı almış demektir. Bunu dünya kamuoyu görüyordur, biz aklımızı da yemedik herhalde aklımızın fitresi birilerini yüz bin sene idare eder. Bu haldeyken başka çare kalmadı o yüzden destekliyorum. Omuzluyorum, omuz vereceğim.