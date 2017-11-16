Beren Saat: Küskünüm

Bir süredir setlerden uzak duran ve aylardır sosyal medyada paylaşımda bulunmayan oyuncu Beren Saat, uzun süren suskunluğunun sebebini açıkladı. Önceki gün bir süredir eklem ağrıları çeken annesi Ayla Saat'i doktora götürürken görüntülenen ünlü oyuncu, “Bu suskunluk ne kadar daha sürecek?” diye sorulması üzerine “Bilmiyorum, küskünüm” dedi.

En son haber'de yer alan habere göre önceki gün Nişantaşı'nda özel bir klinik çıkışı annesi ve anneannesi ile objektiflere yansıyan Beren Saat, gazetecilerin "Geçmiş olsun" dilekleri üzerine, ''Annem rahatsız kendisini muayeneye getirdim'' açıklamasında bulundu. Oyuncu kontrol sonrası annesi ve anneannesi Habibe Dikmen’le bir mekana geçti.

"Küskünlüğüm ne kadar sürer bilmiyorum"

Bir dönem sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen, ancak 9 Temmuz’dan beri Instagram’da tek bir paylaşım yapmayan Saat, bunun sebebinin ise gelen ağır yorumlar olduğunu ima etti. Oyuncu, “Bu suskunluk ne kadar daha sürecek?” diye sorulması üzerine “Bilmiyorum, küskünüm” dedi.