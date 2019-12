-BERCELONA DEPLASMANDA GALİP MADRİD (A.A) - 28.04.2011 - Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 2-0 yendi. Maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan taraf Barcelona oldu. Katalan takımı 10. dakikada Villa ve 24. dakikada Xavi ile iki önemli pozisyondan ise yararlanamadı. Real Madrid adına tek etkili atak ise ilk yarının sonunda Cristiano Ronaldo'nun uzaktan sert vuruşunda kaleci Valdes'ten dönen topu Mesut Özil'in tamamlamaya çalışması oldu. Ancak Mesut'un ofsaytta olmasıyla önemli bir fırsat kaçırıldı. Her iki takımın oyuncularının çok motive ve gergin oldukları maçta Barcelona'nın yedek kalecisi Pinto, ilk yarı bitiminde soyunma odasına giderken iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmaya katılınca kırmızı kart gördü. Soyunma odasına giderken Keita ve Arbeloa arasındaki tartışmaya sert bir şekilde giren Pinto, Barcelona'yı yedek kalecisiz bıraktı. İkinci yarı da sert futbol ve çıkan kartlara sahne oldu. Maçın kader anı, 61. dakikada Pepe'nin Barcelona'dan Alves'e faul yaparak, Alman hakem Wolfgang Stark tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına atılması oldu. Karara itiraz eden Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da hakem tarafından kırmızı kart alarak tribünlere gönderildi. Real Madrid'in bu sezon Barcelona'ya karşı oynadığı tüm maçları 10 kişiyle tamamlaması ilginç bir istatistik olarak öne çıktı. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola, oyunu hızlandırmak için Pedro'nun yerine sahaya Afellay'ı sürdü. Barcelona'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Afellay'ın ortasında kale önünde topa dokunan Messi de 76. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Messi, 87. dakikada da kişisel becerisini göstererek 2. gole imzasını attı. Real Madrid evinde oynamanın avantajını iyi kullanamazken, Barcelona rövanş maçı için büyük üstünlük sağladı. Stat: Santiago Bernabeu Hakemler: Wolfgang Stark, Jan-Hendrik Salver, Mike Pickel (Almanya) Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Marcelo, Diarra, Pepe, Xabi Alonso, Mesut Özil (Dk.45 Adebayor), Di Maria, C. Ronaldo Barcelona: Valdes, Alves, Mascherano, Pique, Puyol, Xavi, Busquets, Keita, Pedro (Dk. 71 Afellay), Villa (Dk. 90 Sergio Roberto), Messi Gol: Dk. 76 ve Dk. 87 Messi (Barcelona) Sarı Kart: Dk.39 Arbeloa, Dk. 54 Sergio Ramos, Dk. 82 Adebayor (Real Madrid), Dk.43 Alves, Dk. 57 Mascherano (Barcelona) Kırmızı Kart: Dk. 45 devre arasında yedek kaleci Pinto (Barcelona), Dk. 61 Pepe, Dk. 62 teknik direktör Jose Mourinho (Real Madrid) -REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖRÜ MOURINHO- Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, maçın Alman hakemi Wolfgang Stark'ı sert dille eleştirdi. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Mourinho, Pepe'nin ve hemen arkasından kendisinin kırmızı kartla oyundan atılmasını ve Sergio Ramos'un gördüğü sarı kartla ilgili "Hissettiklerimi söylersem bugün kariyerim sona erer" dedi. Sadece hakemin kararını tepki için alkışladığını anlatan Mourinho, "Tek bilmek istediğim neden bu hakemler? Her yarı finalde hep aynısı oluyor. Chelsea ile finale gidemedim. İnter ile yine 10 kişi aldık ama bir mucize oldu. Finale gittik. Bu kez yeni bir mucize olmadı" şeklinde konuştu. "Ben çok üzgün, çökmüş değilim. Benim için futbol, hayattan sonra gelir. Ama neden? sorusuna cevap vermeliler" diyen Portekizli teknik adam, "Mükemmel bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Layıkıyla kazanabilirlerdi ama 0-0 iken, maç dengeli iken neden hakem bu kararı aldı? Tabii ki hakem buna açıklama yapmak zorunda değil. O şimdi evine gidecek" ifadelerini kullandı. 2-0'lık skorun "çok zor olduğunu ama tüm gururlarıyla Barcelona'ya gideceklerini" söyleyen Mourinho, "Futbolda herşey olur ama çok zor" dedi. "Pep" diye hitap etmesine Barcelona teknik direktörü Guardiola'nın sinirlenmesiyle ilgili görüşü sorulan Mourinho, "Ben ona, teknik direktörlüğüne ve kişiliğine çok büyük saygı gösteriyorum. Ve bu şekilde hitap edebileceğimi sanıyordum" dedi. Kariyerinde Porto ve İnter ile 2 Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik direktör olduğunu ve hepsini de "alınteriyle çalışarak" kazandıklarını ifade eden Mourinho, "Guardiola'nın iki yıl önce Şampiyonlar Ligi'ni hakem skandalıyla kazandığını, bu yıl da kazanırsa Bernabeu'daki hakem skandalıyla" hatırlanacağını savundu. Bu arada Barcelona teknik direktörü Josep Guardiola da "çok iyi bir maç çıkardık. 11'e karşı 11 de 11'e karşı 10'da. Takımımı kutluyorum. Güzel bir sonuç aldık" değerlendirmesinde bulundu. Guardiola, basın mensupları tarafından sorulan Mourinho ile ilgili sorulara ise "yorumum yok" diyerek, cevap vermek istemedi. Katalan teknik adam, Real Madrid'in çok büyük bir takım olduğunu, ellerindeki 2-0'lık avantaja rağmen herşeyin bitmediğini vurguladı. Öte yandan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo da "11'e karşı 11 iyiydik ama 10 kişi olunca 2 gol yedik. Her yıl aynı şey oluyor neden anlamıyorum. Böyle oynamak çok zor. 0-0 kötü sonuç değildi ama 2-0 farklı. Artık çok zor. Futbolda herşey olur ama çok zor" açıklamasında bulundu. Real Madrid'de kart cezalısı olarak Pepe ve Sergio Ramos, Barcelona'daki rövanş maçında forma giyemeyecekler.