Berberoğlu’nun koğuşundan izlenimler: Duvarda ’15 Temmuz şehitler posteri’ var

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu üyeleri, MİT TIR’ları davası nedeniyle tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu İstanbul Maltepe Cezaevi’nde koğuşunda ziyaret etti. Komisyon üyeleri, duvarda 15 Temmuz şehitler posteri asılı olduğunu söyledi.

Ziyaret heyetinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, AKP İstanbul milletvekilleri Fatma Benli ile Mehmet Metiner ve HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp bulunuyordu.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre Berberoğlu milletvekillerine, ‘en geç 1 Aralık’ta bu haksız hukuksuz tutukluluğun biteceğine inandığını’ söyledi. Milletvekilleri,

Koğuş ziyaretinden aktarılan izlenimlere göre Berberoğlu, altı kişilik odada tek başına kalıyor. Koğuşuna girişte sağ tarafta yatak odası ve boş bir oda daha bulunuyor. Ortak kullanım alanı olarak kullanılan günlük yaşam alanında ise 37 ekran bir televizyon ve üzerinde kitapların olduğu küçük bir plastik masa, iki plastik sandalye, küçük bir kova, çamaşır leğeni, buzdolabı ve küçük bir su damacanası yer alıyor. Odanın mutfak bölümünde ise küçük semaver var.

Berberoğlu’nun koğuşunun duvarlarında ise gazete sayfaları bulunduğu belirtildi.

"O meydana çıkan herkes şehittir"

Duvarda ’15 Temmuz şehitleri’nin fotoğrafının yer aldığı bir posterin de yer aldığı bilgisi aktarıldı. Ziyarette AKP’li Metiner’in poster karşısında şaşkınlığını dile getirmesi üzerine Berberoğlu, “Benim için demokrasi uğruna mücadele eden ve şehit olan herkes kutsaldır. İster sivil olsun ister asker veya polis, demokrasi uğruna o meydana çıkan herkes şehittir ve vatanseverdir. O gün alanlara AKP’li veya CHP’li kimin çıktığı önemli değil. Sokağa çıkan herkes darbeye karşı mücadele ediyor” dediği ifade edildi.

Masa ve televizyonun bulunduğu duvarda da Berberoğlu’nun kızı Dilara ve eşi Oya Berberoğlu’nun fotoğrafları ve küçük bir ahşap gemi maketi yer alıyor. Aynı duvarda 10 Temmuz 2017 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet ve Sözcü’nün ‘Adalet Yürüyüşü’nün son durağı Maltepe Mitingi’ni anlatan birinci sayfaları adılı olduğunu söylendi.