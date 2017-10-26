'Berberoğlu'nun hücresini açacak anahtar': Hollanda MİT TIR'ları ile ilgili bilgileri 5 ay önce biliyormuş!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP bünyesinde hukuksal süreci takip amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Meclis’te üçüncü ve son toplantısını yapan komisyonda üyeler, “Berberoğlu’nun hücresini açacak anahtarı dağıtacağız” diyerek ellerindeki belgeyi paylaştı. Belgeye göre; MİT tır’ları ile silah taşıma iddialarını Hollanda parlamentosu gündemine taşıyan Hollandalı milletvekilinin sorusuna hükümetten “Hükümet, geçen yıl, Türk kamyonlarının Suriye’ye silah götürdüğü iddialarını kanıtlayan ve Temsilciler Meclisi Üyesi Omtzigt’ın tarafımıza ulaştırdığı belgelerin farkındadır” yanıtı verildi. Berberoğlu’nun Cumhuriyet gazatesine 27 Mayıs 2015’te verdiği iddia edilen MİT tır’ları ile ilgili bilgilerin 5 ay önce Hollanda Hükümeti tarafından bilindiğini ortaya çıkardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, belgelerin 5 ay önce Hollanda’da çıktığını belirterek “Nerede devlet sırrı? Ortada belli ki apaçık Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürütülmüş. Yabancı bir devlete, parlamentere, hükümete MİT tır’larıyla ilgili belgeler verilmiş ama Berberoğlu’nun bununla hiçbir alakası yok. Berberoğlu, hükümet tarafından hem CHP’ye zarar vermek hem de kendilerini aklamak için seçilen bir kurbandır. Yapılması gereken tek şey Berberoğlu’nun derhal tahliye edilmesi ve ilk duruşmada beraatına karar verilmesidir.” Konuyla ilgili Hollanda parlamentosu ile iletişime geçtiklerini belirten Yüksel, hükümetin bir an önce harekete geçerek, belgeleri Hollanda hükümetine kimin verdiğini ortaya çıkarması gerektiğini kaydetti.

MİT Yasası'nda büyük hata

Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Berberoğlu’nun tutukluluğuna gerekçe gösterilen davaya konu belgelerin, çok önceden aleniyet kazandığını belirterek, verilen cezanın hukuki açıdan sorunlu olduğunu belirtti. Aldan, “MİT tır ’ları 19 Ocak 2014 günü arandıktan sonra apar topar bir yasa değişikliği yoluna gidildi. Bu yolla da MİT Kanunu’nun 27. maddesi değişitirildi. Ama apar topar yapılan düzenleme sırasında önemli bir yanlışlık yapılarak, ‘fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa’ ibaresi unutuldu. Bu nedenle suçlu olsalar dahi ne Berberoğlu ne Can Dündar ne Erdem Gül Türk Ceza Kanunu gereği yargılanamayacak duruma geldi. Bugün için MİT’in en mahrem bilgilerini çalan ve bunu ifşa eden kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 330. maddesindeki gibi müebbet hapisle değil, ancak ve ancak MİT Kanunu’nun 27. maddesi gereği cezalandırılırlar” dedi. Aldan, değişikliğin 2014 Şubat’ta yapıldığını, suç sabit olsa dahi müebbet hapis cezasıyla cezalandırma olanağının ortadan kalktığını dile getirdi.