Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Adalet bir an önce gelmeli, milletvekilleri hapiste olmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davası kapsamında 25 yıl hapis cezası verilen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinde ziyaret etti.

Maltepe Cezaevi'ne saat 13.00 sıralarında gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Morali iyi. Ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması" ifadesini kullandı.

"Geç gelen adaletin hep sorunlu olduğunu biliyoruz" diyen CHP lideri, "Adalet bir an önce gelmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Demokrasinin bir gereği bu. Morali iyi, ikinci kitabına başlamış durumda" dedi.