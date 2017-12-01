BERBEROĞLU'NA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde yeniden yargılandığı davanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi. Kapalı olarak görülen duruşmada istinaf Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı öğrenildi. Savcının Enis Berberoğlu\'na, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.