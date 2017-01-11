Berberoğlu'na müebbet, Gül ve Dündar için 15 yıla dek hapis istemi

MİT Tırları davasında yargılanan gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile TIR'ların durdurulmasına ilişkin görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan Enis Berberoğlu için müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, tüm sanıklar için ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapis istedi.

Mütalaada ayrıca, "sanıkların amaç ve eylem birlikteliği içinde, tespit edilemeyen bir şekilde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarından temin etmiş oldukları görüntü ve belgeleri siyasal amaçlara ulaşmak için ifşa ettikleri" iddiası da yer aldı.

Savcının mütalaasını açıkladığı dava sonrası, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül adliye önünde açıklama yaptı.

Berberoğlu, "İlk duruşmayla ikinci duruşmam arasındaki 55 gün içinde üç kişilik mahkeme heyetinin tamamı değişti, başkan dahil... Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum" dedi.

Erdem Gül ise "Evet söylüyorum biz bir örgütün üyesi olabiliriz bu örgüt gazetecilik örgütüdür" diye konuştu.

Davaya yurt dışında olan Can Dündar katılmazken, sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı görüşlerini belirtmek için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen mahkemeye gelmeyen tanık Soner Yalçın için zorla getirilmesine karar verdi.

Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart'a erteledi.