"Berberoğlu hâlâ içeride yatarken Zarrab gibi pislikler dışarıdaysa, kumpası kimseye anlatamazsınız"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, MİT TIR'ları davası kapsamında 14 Haziran'da tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "ömür boyu hapis cezası" istenmesine tepki gösterdi. Özkök, "Hakkındaki karar bozulmuş Enis Berberoğlu hâlâ içeride yatarken, Zarrab gibi bir pislik elini kolunu sallayarak yurtdışına gidebiliyorsa 'kumpas' kelimesinin gerçek manasını o insanların kafasına sokabilmek çok zor olacaktır" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Enis içerideyken rüşvetçi dışarıdaysa kumpası kimseye anlatamayız" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Hiç şu soruyu kendimize sorduk mu...

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FETÖ olayında, Ergenekon’da, daha sonraki olaylarda apaçık haince bir kumpas varken...

“Kumpas” kelimesi içeride artık herkesin üzerinde birleştiği gerçek bir kumpası ifade ederken...

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Aynı kelime niye dışarıda tutmuyor?

Niye birçok ülke, o ülkelerin aydınları, gazetecileri, kamuoyu bu apaçık kumpasa inanmakta zorluk çekiyor?

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Türkiye düşmanlığından mı...

Erdoğan düşmanlığından mı...

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Büyük ölçüde evet...

O zaman şu soruyu da soralım...

2009 yılına kadar o ülkelerin yöneticileri, halkları Erdoğan’ı o kadar beğenirken...

Türkiye’yi yükselen yıldız olarak görürken...

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Ne oldu da bugün işler tamamen tersine döndü...

Biz ne yanlış yaptık da hem Erdoğan’ın, hem Türkiye’nin yıldızı birden söndü...

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Ben cevabımı vereyim...

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- Hakkındaki karar bozulmuş Enis Berberoğlu hâlâ içeride yatarken, Zarrab gibi bir pislik elini kolunu sallayarak yurtdışına gidebiliyorsa...

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- Onca gazeteci içerideyken, rüşvetçi bakanlar muteber vatandaşlar olarak hâlâ sokaklarda dolaşabiliyorsa...

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- Yargımız, demokrasimiz bu haldeyse...

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“Kumpas” kelimesinin gerçek manasını o insanların kafasına sokabilmek çok zor olacaktır.

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Yani Zarrab gibi pespaye bir karakterin kim olduğunu bile dünyaya anlatamıyorsak...

Dönüp kendimize bakma zamanı gelmiştir.