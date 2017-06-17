Berberoğlu, Dündar'la görüştüğü gün başka gazetecilerle de telefonda görüştü; mahkeme görmezden geldi!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR’ları davasına, hakkında hazırlanan fezleke ile eklenmesine Can Dündar’ın kitabında geçen “Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili getirdi görüntüleri” ifadeleri gerekçe gösterildi. Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar da Eylül 2016’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada Berberoğlu’nun telefon baz bilgilerinin yer aldığı HTS kayıtlarının getirilmesini istedi. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtları, 27 Mayıs 2015’te Berberoğlu’nun başka gazetecilerle de iletişim kurduğunu ortaya koydu. CHP’li Berberoğlu’nu tutuklayan mahkeme, suç tarihi olarak kabul ettiği güne ait birçok telefon görüşmesini görmezden geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, HTS kayıtlarına göre Berberoğlu o gün, Hürriyet gazetesi adına kayıtlı telefon numaraları ile 7, Sözcü gazetesi ile 3, gazeteci Şirin Payzın ile 4, Doğan TV ile de 2 kez iletişim kurdu. Mahkeme, Berberoğlu’nun mesaj alıp gönderme, aranma ve arama şeklinde gerçekleşen yaklaşık 100 irtibatı arasında gazeteci Can Dündar’ın kullandığı belirtilen Ko Medya A.Ş. adına kayıtlı telefon numarasını aramasını ise yöneltilen suçlamaya delil yaptı.

Öte yandan devam eden günlere ilişkin HTS kayıtları o dönem henüz milletvekili olmayan ve Haziran 2015 seçimlerinde aday olduğu için çalışma yürüten Berberoğlu’nun NTV’den Nermin Yurteri, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CNN Türk’ten CEO Barış Tümay, Kanal 7/Ülke TV/Yeni Şafak’tan Mehmet Acet, Yeni Akit gazetesinden Hasan Karakaya, Hürriyet’ten Deniz Zeyrek, Okan Konuralp, Şükrü Küçükşahin ve Sefer Levent ile de irtibatı olduğunu gösteriyor.

Soruşturma dosyasında yer alan gazeteci Can Dündar’a ait HTS kayıtları da, kitabında belirttiği 27 Mayıs 2015'te Berberoğlu'nun dışından o dönem bağımsız milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder, CHP Milletvekili Rıza Türmen ve eski milletvekili Zülfü Livaneli ile de iletişim kurduğunu gösteriyor.