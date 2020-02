Berberlerde bayram yoğunluğu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nın arifesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Berberler yoğunluğa yetişebilmek için sabaha kadar makas sallayacak.

Her bayram geleneksel hale gelen bayram tıraşı için bu bayramda da berberlerde arife günü yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirtiyor. Karabağlar\'da berberlik yapan Lokman Sevinç, insanların bayram tıraşlarını genellikle son güne bıraktığını belirterek, \"Bayramlarda genelde yoğun oluyoruz. Arife günleri yoğunluk artıyor. İnsanlar bayram tıraşını son güne bırakıyor. Bu gelenek haline gelmiş durumda. Bayram sabahına kadar çalışıyoruz\" dedi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bayram tıraşını arife günü olduğunu söyleyen Mehmet Oygur, \"İşimiz çok, bayram tıraşını bugüne bıraktık\" dedi. Mahalle sakinlerinden Tekin Eskisarı da her bayram arife günü bayram tıraşı olduğunu dile getirerek, \"Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tıraşımızı arife günü oluyoruz. Bayram sabahı namazımıza temiz gidiyoruz. Müslümanlığımızın bir şartı\" dedi.

FOTOĞRAF