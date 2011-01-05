-BERBERDEKİ SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇTI İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Antalya'da iki yıl önce berberde söylediği Anayasa Mahkemesinin AK Parti hakkındaki kapatma davasına ilişkin sözleri nedeniyle dükkanda bulunan savcının ihbarıyla hakkında dava açılan ve hapis cezası alan Malatyalı gıda tüccarı Ahmet Akyüz, ''Halen Antalya'ya gittiğimde o berbere uğruyorum ve aynı savcıyla oturup çay içiyoruz'' dedi. Akyüz, Adana'ya gitmek için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, sözlerinde hakaret bulunmadığını söyledi. Kendisinin, ''Ülkenin kaderini ve ekonomik gidişatını etkileyebilecek 11 şahıs'' dediğini ancak savcının bu sözünü ''11 şerefsiz'' olarak anladığını ifade eden Akyüz, ''Ben ne mahkeme üyelerini tanırım ne de şahıslarıyla ilgili sorunum olur. İş adamı olduğum için ekonomik anlamdaki etkilenmeden bahsettim'' dedi. Akyüz, yaşadığı olayı fıkra niyetine torunlarına anlatabileceğini belirterek, ''Yani, (bir berber bir berbere gel beraber böyle mahkeme salonlarında sürünelim demiş) durumu...'' şeklinde konuştu. Mahkeme aşamasında durumu ciddiye almadığı için avukat bile tutmadığını kaydeden Akyüz, ''O yüzden böyle sonuçlandı. Şimdi avukat tutarak hukuki durumu değerlendireceğiz ve gerekirse kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz'' dedi. Malatya'da gıda toptancılığı yaptığını, Antalya'ya da o tarihte iş için gittiğini anlatan Akyüz, ''Halen Antalya'ya gittiğimde o berbere uğruyorum ve aynı savcıyla oturup çay içiyoruz. 1.5 ay önce aynı berberde birlikte çay içtik ama hiç konuşmadık'' ifadesini kullandı. Akyüz, böyle bir olaydan ceza alacağının aklının ucundan bile geçmediğini belirterek, ''Malatya'da geçenlerde belediye zabıtaları ile vatandaşlar birbirine girmişti. Sopalı, bıçaklı kavgaydı, yaralılar da vardı. Herkes seyrediyordu. Ben ise ispat edemediğim bir olayın içine düşer de beş yıllık süre geçmeden aldığım cezayı da yatarım düşüncesiyle hemen oradan uzaklaştım'' diye konuştu. Başına gelen olaydan sonra görüşlerini açıklarken ister istemez daha dikkatli olduğunu ifade eden Akyüz, ''Görüş beyan etmek suç ise bundan sonra yandık. Hiçbir yerde hiçbir görüş beyan etmemek lazım. O zaman nerede demokrasi, hürriyet?'' dedi. Akyüz'ün, 31 Temmuz 2008'de Antalya'daki bir berber dükkanında sıra beklerken Anayasa Mahkemesinin AK Parti hakkındaki kapatma davasına ilişkin sarf ettiği sözler dolayısıyla dükkandaki savcı tarafından ihbarda bulunulmuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, hakkında ''kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla dava açtığı Akyüz, Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 442 gün hapis cezasına çarptırılmış, bu cezası 8 bin 840 lira para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.