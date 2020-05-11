Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber ve kuaförlerde yüzde 40 zam yapılacağı haberini yalanladı.

Bayram Karakaş, Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan berber ve kuaförlerde "gelir kayıplarından dolayı yüzde 40 fiyat artışı olacak" haberlerinin ardından ifadelerin kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Karakaş, “Kaynağı belli olmayan bazı yayın organlarında tarafımca söylenmiş olduğu iddia edilen ‘gelir kayıplarından dolayı yüzde 40 fiyat artışı yapacaklar’ cümlesi bana ait değildir. Böyle bir açıklama herhangi bir basın yayın organına yapılmamıştır” dedi.

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