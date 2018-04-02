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Berber, otizme dikkat çekmek için hasılatını bağışlayacak

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rasim Uyan, iki günlük hasılatını Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, Yaşam Otizm Spor Kulübü ve Yunanistan'da bulunan bir otizm derneğine bağışlayacağını s

02 Nisan 2018 18:34

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rasim Uyan, iki günlük hasılatını Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, Yaşam Otizm Spor Kulübü ve Yunanistan\'da bulunan bir otizm derneğine bağışlayacağını söyledi.
Derince\'de berberlik yapan, bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atan Sosyal Elçiler Başkanı Rasim Uyan, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, iki günlük hasılatını Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, Yaşam Otizm Spor Kulübü ve Yunanistan Büyükelçiliği\'nin belirlediği bir otizm derneğine bağışlayacak. Rasim Uyan, herkesin otizmin farkında olması gerektiğini ifade ederek, \"Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Onun için biz de bir farkındalık oluşturalım dedik. Erkek berberinde kadın saçı boyayarak, bu işe başladık. Bu günkü hasılatımızın tamamı ve yarınki hasılatımızın tamamı, Türkiye ve Yunanistan\'daki otizm derneğine gidecek. Bizim için dünyanın her yerindeki insan çok çok önemli. Herkes otizmin farkında olsun, onlara destek olsun\" dedi.
Kampanyaya destek olmak amacıyla Rasim Uyan\'a saçlarını boyatan Hayata Dönüş Derneği Başkan Yardımcısı Sevinç Korkmaz ise el ele verildiğinde her şeyin kolaylaştığını belirterek, \"Bu gün amacımız otizm farkındalığına dikkat çekmekti. Erkek berberinde kadın olması ve saç boyanması önemli, amacımız destek. Birlik ve beraberlik çerçevesinde el ele verdiğimizde her şeyin kolaylaştığını biliyorum. Bunu duyurmak, daha anlamlı hale getirmek için, bugün burada hepimiz el ele verdik\" diye konuştu.

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