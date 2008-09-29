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Spor

Berbatov'un tek hedefi gol atmak

29 Eylül 2008 03:00


Manchester United'ın yeni transferi Dimitar Berbatov, taraftarlarına en yakın zamanda golle buluşacağının sözünü verdi. 


Tottenham'dan transfer edilmişti. Böyle bir bedel ödenerek aldıkları oyuncudan Manchester United taraftarı şu ana kadar gösterdiği performanstan daha fazlasını bekliyor.

Berbatov dün oynanan Bolton maçında United formasıyla Premier Lig'de ki 3. maçına çıktı. Fakat eski Tottenhamlı isim henüz yeni takımı için gol atma başarısı gösteremedi.

Sporting Life'a konuşan Berbatov, “Gol atmayı çok istiyorum. Takımın 3 puan alması her şeyden daha önemli ve güzel” dedi.

“İyi olan taraf bizdik ve galibiyeti hakettik. Elime geçen fırsatları değerlendiremedim fakat ilerde tabi ki bunlar gol olmaya başlayacak”

İnancını koruyor

Bir çok kişi United'ın hücum hattında Berbatov'un oyun stilinin pek işe yaramadığını ve bu oyuncunun gereksiz bir transfer olduğu görüşünde...

Fakat United'ın hocası Alex Ferguson, Berbatov'un takıma yararlı olacağı ve sadece biraz daha zamana ihtiyacı olduğu görüşünde.

Yeni transfer hakkında konuşan Ferguson, “Top hakimiyeti muhteşem. Dimitar gol attığında daha iyi hissedecek. Fakat daha da önemlisi takım arkadaşlarına kendini göstermesi gerekiyor. Onun ne kadar iyi bir futbolcu anlaşıldığında bu takımın yararına olacak” dedi.

Yeni takım arkadaşını değerlendiren Evra'da, “Berbatov çok iyi bir futbolcu. Fakat burası onun için yeni bir ortam ve alışmak için biraz daha forma giymesi gerekiyor” dedi.

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