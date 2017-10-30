Berbatov: Tudor’un taktiksel eksikleri var

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un eski öğrencisi Dimitar Berbatov, Hırvat hocanın taktiksel anlamda eksikleri olduğunu söyledi.

Futbol hayatını Hindistan'da sürdüren 36 yaşındaki Bulgar forvet Dimitar Berbatov, ESPN'e verdiği röportajda PAOK'tayken teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbol Arena’da yer alan haberde, Bervatov, ''O dönem İngiltere'ye geri dönmek istemiştim. Ancak takımına tutkuyla bağlı olan PAOK'un sahibi sürekli menajerimi arıyordu. Ben de kabul ettim. Ancak PAOK'ta Tudor gibi bir sorun vardı. Çünkü hem antrenmanlarda, hem de maçlarda beni nasıl yöneteceğini bilmiyordu. Taktiksel anlamda eksikleri çoktu. Kendisiyle de bazı sorunlarımız vardı. Daha sonra görevden alındı ama iş işten geçmişti artık'' dedi.

Berbatov her şeye rağmen PAOK'ta iyi anılarının olduğunu söylerken, "PAOK taraftarını unutamam. Orada kaldığım sürece yine de iyi anılarım var. Özellikle taraftarın tutkusu ve çılgınlığı bende iz bıraktı. Güzel anılarım oldu. " diye konuştu.