Berbatov, Galatasaray'la anlaştı mı?

Gelecek sezon büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ünal Aysal'ın Manchester United'ın Bulgar golcüsü Berbatov ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. G.Saray Başkanı Ünal Aysal'ın takımda en çok görmek istediği yıldız futbolcuların başında gelen Bulgar golcü Berbatov'u bitirdiği iddia edildi.



Bu kez dünyaca ünlü yıldız geliyor



Daha önce Berbatov'un menajeri Emil Dançev ile iki kez görüştüğü belirtilen Aysal'ın menajerle büyük ölçüde anlaştığı ve bu oyuncuyu Galatasaray'a getirmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Sezon başında dünyaca ünlü bir yıldız getirme sözü veren ancak bunu başaramayan Aysal'ın Berbatov ile bu sözünü yerine getirmek isteği gelen haberler arasında.



BERBATOV KiMDiR?



Dimitar Berbatov 30 Ocak 1981'de Bulgaristan'da doğdu. Profesyonel kariyerine CSKA Sofya'da başladı. Leverkusen, Tottenham ve M.United'ta forma giydi. 77 kez Bulgaristan Milli Takım'nda oynadı. 77 milli maçta 48 gol attı.