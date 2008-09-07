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Spor

Berbatov form tutmalı

07 Eylül 2008 03:00


İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Dimitar Berbatov takımdan ayrı kondisyon çalışmaları yapıyor çünkü takım arkadaşlarının oldukça gerisinde…

Transferin son gününde Tottenham’dan 30.75 milyon Euro karşılığı Manchester United’a geçen Bulgar futbolcu, ülkesinin milli takımının dün akşam 2-2 berabere kaldığı maçta görev yaptı.

News of the World’de yer alan habere göre, Berbatov'un Manchester formasıyla ilk maçına çıkması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü kondisyon açısından takımın oldukça gerisinde.

Tottenham’ın hazırlık kampına katılmasına rağmen Manchester standartlarının oldukça altında kalan 27 yaşındaki futbolcu Liverpool’la oynanacak olan maçta forma giyebilmesi için ekstra çalışmak zorunda.

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