Berat Albayrak'tan, Meral Akşener'e 1 milyon liralık "AA'ya talimat" davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kendisinin Anadolu Ajansı’na (AA) seçim sonuçları için talimat verdiğini iddia eden İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyurdu.

Akşener, dün Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, damadı Berat Albayrak’ı kastederek, “Damadınız AA’ya seçim akşamı ‘21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi?” diye sormuştu.

Albayrak 1 milyon liralık tazminat davası açacağını duyurdu

Albayrak, Akşener’e bu sözleri nedeniyle tazminat davası açacağını duyurdu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları yazdı:

“Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun sayın Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum.”