Berat Albayrak'ın dava açtığı Eren Erdem'e 18 bin TL para cezası verildi

CHP’nin tutuklu Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’e Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Erdem'in 18 bin TL tazminat cezası ödemesine hükmetti.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş konu ile iligili yaptığı paylaşımda , "CHP PM Üyesi @erenerdemnet 'e, Bakan Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Eren, bu yüzden 18 Bin TL ödeyecek. Eleştirme, sorgulama ve kamu adına soru sormanın bedeli ağırlaşıyor" ifadelerini kullandı.