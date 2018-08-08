"Berat Albayrak'ın bürokratları 'çat kapı' titrettiği kulağımıza geldi, bu daha başlangıç"

Sabah yazarı Salih Tuna, isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bürokratları 'çat kapı' titrettiğiğini söyledi. "Bu daha başlangıç" diyen Tuna, "Onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım' devri bitti" ifadesini kullandı.

Tuna'nın "Bana müsaade..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekonominin başında geceli gündüzlü çalışan bir bakan var. Hem gerçekçi hem ümitvâr hem de kararlı.

Aylak bürokratları şimdiden "çat kapı" titrettiği kulağımıza gelmeye başladı, çok şükür.

Bu daha başlangıç, "onun bunun adamıyım, ense yapar yatarım" devri bitti.

Sayın Bakan, ABD krizi dolayımında da hamasetten uzak, devlet ciddiyetine vurgu yapan son derece seviyeli bir açıklama yaptı.

Dolardaki yükselişe karşı da hamaset lakırdılarına tenezzül etmedi. Rasyonel akılla piyasalara güven vermeye çalıştı.

Kuşkusuz vatanın bekası her şeyin üstündedir; ticari saldırılara karşı da direneceğiz.

Ama akıllıca...