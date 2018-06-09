Berat Albayrak'a hakkında suç duyuru

İstanbul 1. Bölge Bağımsız milletvekili adayı, Türkiye Komünist Partisi eski Genel Başkanı Aydemir Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hakkında, “Kişisel Verilerin Korunması kanununa” ve“Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna” aykırı davrandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Berat Albayrak hakkında suç duyurunda bulunan Aydemir Güler, sonrasında Odatv’ye açıklamada bulundu. Bağımsız aday Güler, Bakan Berat Albayrak’ın İstanbul 1. bölgesinde oy kullanacak olan seçmenlerin cep telefonlarına mesaj yollayarak siyasi propaganda yaptığını söyledi. Kendisinin de bu bölgeden aday olduğunu, aynı zamanda seçmen olduğunu belirten Güler, söz konusu siyasi propaganda mesajının kendisine de geldiğini söyledi.

Suç duyurusunda, “Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamaz" ifadesini kullanan Güler, kişilerin bulundukları makamın gücünü kendi istekleri doğrultusunda kullanamayacağını belirtti.

Güler açıklamalarının devamında, “Berat Albayrak’ın yurttaşların kişisel bilgilerine eriştiği anlaşılıyor. Bu konuda bir suç duyurusunda bulunduk ve soruşturma talebinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Soruşturma ve suç duyurusu talebinin seyri için daha fazla şikayet gelmesi gerektiğine vurgu yapan Güler, “1. Bölgedeki diğer yurttaşlar da haklarını aramalı. Berat Albayrak’ın bir yeni kanunsuzluğuna daha alışmamalılar. Bu sineye çekilmemeli ve herkes suç duyurusunda bulunmalı” diyerek seçmenlere çağrıda bulundu.

Güler'in kaynak gösterdiği telefon mesjaı şöyle: