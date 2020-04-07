Berat Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara da maaş desteği verileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, “Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız” dedi.

Albayrak, 71 binden fazla esnafa 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafa da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklaması şöyle:

2,3 milyon aileye yardım

Dar gelirli 2,1 milyon ailelerimiz için bin TL nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık.

Yeni çalışmamız neticesinde inşallah süreçten etkilenen 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplamda 4,4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız.

5 bin TL altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin TL’ye kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon insanımız başvurdu. Ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.

Esnafımız için, mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve KOBİ’lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik.

Ayrıca dükkânını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş; esnafımızın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceğimizi söylemiştik.

Bu süreçte kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnaflarımız, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu.

"Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteği"

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız.

Ayrıca, Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek finansmanı devreye girdi.

Pazartesi günü itibari ile 180 binin üzerinde esnafımız kredi için, yaklaşık 46 bin esnafımız da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı.

71 binden fazla esnafımıza 25 bin TL finansman, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin TL limitli ticari kart sağlandı. Sağlanmaya da devam ediyor.

Buradaki temel ilkemiz: maksimum hız ve minimum koşul…

Yine KOBİ’lerimiz için KGF aracılığı ile İş’e Devam Desteğini devreye almıştık.

Yaklaşık 51 bin 651 firmamız “İş’e devam desteği”ne başvurdu.

Pazartesi gün sonu itibari ile yaklaşık 23 bin firmaya, 20 milyar TL kredileri tahsis edildi. Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Kullandırımlar bu hafta başladı. 2,8 milyar TL’lik finansman ilk gün KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti.

Vatandaşlarımızın, esnafımızın, KOBİ’lerimizin taleplerini tüm ekibimiz ile anlık takip ediyoruz.

BDDK'ya yapılan şikâyetler

BDDK bünyesindeki çağrı merkezi, sosyal medyada devreye alınan takip hesapları ve bakanlığımız bünyesindeki ekiplerimiz ile tüm talepleri anlık takip ediyor, muhataplarından bilgi alıyor ve vatandaşlarımıza dönüş yapıyoruz. Sadece 1 haftalık sürede 10 bine yakın şikâyet ve talebi inceledik, dönüşünü sağladık.

Kamu bankalarımızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları her gün TV’lerde vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyor. En doğru bilgileri birinci elden, en şeffaf şekilde sağlıyor. Elbette vatandaşlarımız gibi biz de özel bankaların, kamu bankalarının bu sorumlu yürüyüşüne artık katılmalarını bekliyoruz.

Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele. Türkiye’nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerde milleti ile aynı safta buluşamayanların bugünlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerinin boş çıktığını görüyoruz.

17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok.

Bu meşakkatli, sabır ve dayanışma isteyen bir mücadele. Bu mücadelede, destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.

Biz, Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan bir ülkeyiz. Biz hayallerimizden, ideallerimizden vaz geçemeyiz. Toprağın tohum beklediği bu bahar başlangıcında, ekinlerimizi dikeceğiz. Ekonomimizin çarklarını çalışır tutmak için, her gün bir kez daha Bismillah diyecek ve kolları sıvayacağız."