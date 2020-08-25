T24 LogoT24 Logo
Gündem

Berat Albayrak'tan Giresun paylaşımı: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız

25 Ağustos 2020 00:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 8 kişinin ölümüne neden olan ve 8 kişinin de kaybolduğu Giresun'daki sel felaketine ilişkin paylaşım yaptı.

Albayrak, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tıklayın - Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

ETİKETLER

giresunselberat albayrakakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24