Berat Albayrak'tan '21 maddelik ekonomi paketi' yorumu: Piyasaların likidite ve finansman endişesi rahatlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın yanında "piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatılacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dört saat süren Koronavirüs'le Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ndan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ çıkmıştı.

Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti hazırlandığını söyleyip devreye sokulacak tedbirleri sıralamıştı.

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Albayrak, konuyla ilgili, "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız" dedi.