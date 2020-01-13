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Ekonomi

Berat Albayrak: Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde

"2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı"

13 Ocak 2020 18:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur."

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