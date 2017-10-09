Berat Albayrak: Nükleer santral 2023 yılına yetişecek

Nükleer santralin temelinin yakında atılacağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, santralin 2023 yılına yetişeceğini söyledi. Albayrak, Artvin, Şırnak ve Hakkari'ye gelecek yıl doğalgazın geleceğini söyleyerek "Türkiye'de doğalgazı olmayan il kalmayacak" diye konuştu.

Habertürk gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Bakan Berat Albayrak, nükleer santralin temelinin yakında atılacağını belirtip, 2023 yılına yetiştireceklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın önceki günkü oturumunda milli enerji ve maden politikasına ilişkin sunum yaptı.

"Doğalgaz'ı olmayan il kalmayacak"

Albayrak, nükleer santralın temelinin yakında atılacağını belirtip, 2023 yılına yetiştireceklerini söyledi. Albayrak, gelecek yıl Artvin, Şırnak ve Hakkâri'ye doğalgazın götürülmesiyle doğalgazı olmayan il kalmayacağını da sözlerine ekledi. Bakan Albayrak 2019 yılına kadar da 200 ilçeye doğalgaz götürmeyi planladıklarını açıkladı.

Albayrak, "Türkiye 2018'de jeofizik haritasını tamamlayacak. Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olduğumuz kaynakları göreceğiz" dedi.