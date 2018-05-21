Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu; işte yeni dönemde bakanlık yapamayacak isimler

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 1. Bölge 1. sırada yer alırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya 1. sıradan aday oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar 1. sıradan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. sıradan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sıradan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sıradan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sıradan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. sıradan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas 1. sıradan, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

16 Nisan 2017’de yapılan ve yüzde 51.4 “evet” oyuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, bakanlar aynı zamanda milletvekili olamayacak. Buna göre Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Veysel Eroğlu, Numan Kurtulmuş, Ahmet Arslan, Mehmet Özhaseki, Bülent Tüfenkci, İsmet Yılmaz, Ahmet Eşref Fakıbaba gibi isimler seçilmesi durumunda yeni dönemde bakanlık yapamayacaklar.

Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listede Ekoniden Sorunmlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.