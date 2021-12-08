Berat Albayrak'ın yazışmalarını haberleştiren 6 gazeteciye ceza istendi

RedHack'in sızdırdığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-maillerini haberleştiren gazetecilerin yargılandığı davada savcı mütalaa verdi.

Duruşmaya iki gün kala dosyaya mütalaasını sunan savcı, BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, muhabir Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bianet'in haberine göre savcı mütalaasında Derya Okatan, Eray Sargın, Metin Yoksu ve Ömer Çelik’in sosyal medyada paylaşımları gerekçe göstererek ‘zincirleme örgüt propagandasından’ cezalandırılmalarını istedi. Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat hakkında ‘örgüt üyeliğinden’ beraat istedi.

Gazeteciler ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘bilişim sistemini engelleme’ ve ‘verileri yok etme’den yargılanıyordu. Davanın 13. duruşması 9 Aralık’ta İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

AİHM, Türkiye'yi mahkum etmişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Mayıs 2021’de Berat Albayrak’ın e-maillerini haberleştirdikleri için tutuklanan Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten için ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Mahkeme Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da damadı olan Bakan Albayrak'a ait, WikiLeaks üzerinde de yayınlanmış e-postaları indirip haberleştirmenin ‘basın özgürlüğü’ kapsamına girdiğine hükmetmişti.

AİHM kararında, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle somut kanıt olmaksızın terör örgütü üyeliğinden suçlanmasının hukuki olmadığını belirtmişti.

Tutuklama kararı veren mahkemenin ‘keyfi hareket ettiği’ kanaatine varan AİHM, Öğreten ve Kanaat'in "ifade ve basın özgürlüğü" ile "özgürlük ve güvenlik hakları"nın ihlal edildiğine hükmetmiş, Türkiye’yi 38 bin 250 Euro tazminata mahkum etmişti.

Ne olmuştu?

Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-maillerini haberleştirdikleri için BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan 25 Aralık 2016’da gözaltına alındı.

Öğreten, Kanaat ve Çelik 24 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandı, diğer isimler 17 Ocak 2017’de serbest bırakıldı.

Çelik, Okatan, Yoksu ve Sargın’a ‘Örgüt propagandası’ ve ‘Bilişim sistemini engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme’, Kanaat’a ‘Örgüt üyeliği’, Öğreten’e de ‘FETÖ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten ceza istendi.

Aynı soruşturmada tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, gazeteci Fatih Yağmur ve ‘meçhul kişi’ olarak kodlanan kişinin dosyası ayrıldı.

İddianamenin 6 ay sonra hazırlandığı davada, ilk duruşma 24 Ekim 2017’de görüldü. İlk duruşmada Ömer Çelik tahliye edildi. 323 gün tutuklu kalan Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ise 6 Aralık 2017’de görülen ikinci duruşmada yurtdışı yasağı ve haftada iki gün imza atma şartı konularak tahliye edildi.

Öğreten ve Kanaat'in Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel hak ihlali başvuruları sonuçsuz kalmıştı.