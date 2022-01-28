Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahındaki arazisi imara açıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında aldığı ‘tarla’ vasfındaki arazi, proje planlarının onaylanmasıyla birlikte kesin olarak imara açıldı.

Uzmanların uyarılarına ve muhalefet ile çevrecilerin tepkilerine rağmen Kanal İstanbul süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 17 Ocakt'ta Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarına ait tapulara ilişkin imar uygulamasını onaylamıştı.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, Bakanlık, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını kadastro cetvelini askıya çıkardı. İtirazlar 17 Şubat’a kadar yapılabilecek. Bu cetvelle arsa tapuları ve parsellerin son hali belirleniyor.

"Engel kalmadı"

Güzergahtaki arazilerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2012 yılında aldığı ‘tarla’ vasfındaki araziydi. Yenişehir’in planlarının belirlenmesiyle Albayrak’ın arazisi de ‘tarla’ alanından konut + ticaret alanına alınmıştı. Araziler değerlenmişti. Konut, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisi gibi yapılar inşa edilebilecek hale gelen arazi, imar uygulamasının onaylanmasıyla da kesin olarak imara açılmış oldu. Edinilen bilgilere göre 13 bin 899,50 metrekarelik arazide imar uygulamasıyla yüzde 45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapıldı. Yani arazide kamunun ortak kullanımına ait olacak alanların yaratılabilmesi için kesintiye gidildi. 7 bin 644 metrekareye indirilen arazi 4 kat izinli ticaret+konut alanı olarak belirlendi. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre arazinin önünde ruhsat alabilmesi için bir engel kalmadı.