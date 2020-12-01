Berat Albayrak'ın istifasına üzülenlerin oranı yüzde 9'da kaldı

Kemal Özkiraz'ın başkanı olduğu Avrasya Araştırma seçmenlere "Berat Albayrak'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Berat Albayrak'ın istifasına üzülenlerin oranı sadece %9,8'de kaldı.

Araştırmaya katılanlardan %90,2'si ise "Berat Albayrak başarısız bir bakandı, istifasına sevindim" cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etmiş, yerine Lütfi Elvan getirilmişti.



Kemal Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı araştırma sonucu şöyle:

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