Berat Albayrak: Her kriz fırsatlar doğurur

Dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Her kriz kendi içinde bir fırsat doğurur” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın çok ama çok kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan Albayrak, Türkiye'de girişimcilik yapmak için uygun ortam olup olmadığı yönündeki soru üzerine, bugün için bakıldığında dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini, çok büyük krizlerin içinde olduğunu ve daha büyüklere gebe bir süreçten geçtiğini ifade etti.



sabah gazetesinin haberine göre; Albayrak, 'Kriz eşittir fırsat' felsefesinden meseleye baktığımızda, her kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur. Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğer fırsatları değerlendirmek, oluşan alanları doğru şekilde kullanmak ve netice almaksa, aslında bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.