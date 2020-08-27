Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her 100 TL verginin 85.2'si toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" dedi.

Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin 'vatandaşlara hizmet için' harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85.2 TL'sinin 'toplumun refahı için' kullanıldığını açıkladı.

Twitter'daki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur."