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Ekonomi

Berat Albayrak: Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak

21 Eylül 2020 16:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik" açıklamasını yaptı.

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