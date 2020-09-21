Berat Albayrak: Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik" açıklamasını yaptı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" dedi. Albayrak, Türkiye'nin bu başarısından ötürü tarım üreticilerini tebrik etti.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/09/1600693847353-ekran-resmi-2020-09-21-16.10" alt width="450" height="486" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>