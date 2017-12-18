"Berat Albayrak, 'Cemaat okulunda okuduysam ne olmuş' diyor, bakan olunca Allah affediyor tabii!"

Sözcü yazarı Can Ataklı, cemaatin yüzlerce okulunda okuyan milyonlarca gençten biri olduğunu ancak aklını hiçbir beşere kiraya vermediğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a "Cemaat okulunda okuduysam ne olmuş' diyor, bakan olunca Allah affediyor tabii" tepkisini gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'okul' tartışması yaşanmıştı.

Albayrak, Özel'in "Biz devletin, parasız yatılı imkanlarıyla okurken cemaat okullarında burslu okuyan adam, tenekeyi parlatsan da çeyrek altın etmeyeceğini gösterdi" ifadeleri üzerine söz alarak şunları söylemişti:



"Cemaatin okulunda burslu… Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüz binlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni, hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim. Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh iyi bilir kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ'cü olmayan yüz binlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş insanlarımız var."



"Benim o gece nerede olduğumu 3 evladımla önce Allah, sonra bu milletim, sonra da bu tarih biliyor ve yazacak. Ben şunu ifade ediyorum: Kimin nerede olduğunu hem Cenab-ı Allah biliyor, hem tarih biliyor, hem de bu millet biliyor. Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz'da, en ön safta, bu darbede de bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından —elhamdülillah, benim için bir altın madalyasıdır, bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim."



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Albayrak'ın sözlerine karşılık, "Sayın Bakan bir cemaatin okulunda okumuştur. Eğer şu an bakan olmasaydı, şu anda o geceyi birlikte geçirdiği ve ülkenin en kudretlisi olarak gördüğü kişinin yanında ve damadı olmasaydı, yüz binlerce o okulda okumuş ve tek suçu o okulda okumak görülen kişi gibi memuriyetten ihraç edilmiş, hapishaneye atılmış olacaktı" diye konuşmuştu.

Ataklı'nın "Yurt dışında ev alma kuyruğu" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AKP genel başkanı Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak sonunda “Evet cemaat okullarında okudum” itirafında bulundu. İtiraf diyorum ama bu bilinengerçekti de sadece damat bey bunu açıkça söylemekten çekiniyordu nedense. Belli ki sonunda “milletin beyninin iyice muhallebiye döndüğüne” bulduklarına inanmış olmalı ki Meclis kürsüsünden “Evet okudum” dedi. Damat bey cemaatin okullarına gitmiş, ailesi varlıklı olduğu için “burs ihtiyacı” olmamış yani tam parayı vermiş bu okullara. Ama Enerji Bakanı bunca yıl cemaat okullarında okumasına rağmen aklını hiçbir beşere kiralamamış. Neden? Çünkü öyle bir ailesi varmış ki, ev de aldığı terbiye ile dininin bütün gereklerini zaten öğrenmiş. İyi de o sırada cemaati çok iyi bir şey olarak görmüyorlar mıydı? Yani kendi deyimiyle “aklını kiralamış” olsa bile bundan bir üzüntü duyacağını hiç sanmıyorum. Tabii konumuz bu değil. Ama şunu da sormak gerektiğine inanıyorum. Bugün çocuğunu cemaatin okullarına gönderen on binlerce kamu çalışanısuçlu konumunda tutuluyor. Çocuğunu cemaatin okuluna gönderen, bunu da maddi zorluklar içinde olduğu ve çocuğuna burs sağlandığı için yapan birçok kişi ya soruşturma altında ya da meslekten atılmış halde. Elbette soruşturma altında olan, tutuklanan veya meslekten atılan herkes bu durumda değil. Ama böyle olmayanlar meramlarını damat bey gibi Meclis kürsüsünden anlatıp “Allah affetsin” diyemiyorlar. Oysa damat bey umursamazca “Evet ne olmuş cemaat okulunda okudum, ama bana bir şey olmadı” diyebiliyor ve bu da geçerli sayılıyor. Olmaz ki böyle şey.