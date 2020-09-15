Berat Albayrak: Bütçe disiplinini korumak evet, ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü tedbirler aldıklarını belirterek "Bütçe disiplinini korumak evet, ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.

Albayrak şu ifadeleri kullandu:

"Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!"