Berat Albayrak: Bütçe açığı salgında önceliğimiz değil; enflasyonda yükseliş riski yok; vergi yapılandırması gelebilir

Bazı ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konularla ilgili mesajlar verdi. Dünya’nın haberine göre Berat Albayrak'ın gündemdeki 5 madde ile ilgili söyledikleri şöyle...



1-Bütçe açığı

“Mali disiplin her zaman kırmızı çizgimiz oldu. Ama bugün olağan üstü bir dönemden geçiyoruz. Bütçe performansı önceliklerimiz arasında değil. Dünyada bu kadar büyük küçülmelerin yaşandığı bir ortamda bütçeyi önceliklendiremeyiz. Önceliğimiz istikrarı ve istihdamı korumak, iktisadi faaliyetleri sekteye uğrayan paydaşların tamamını mümkün olduğu kadar oluşturacağımız paketlerle ve kalkanın içine alarak korumak ve muhafaza etmek. Tabii ki bunu sınırsız olmayacak.

Bugün Türkiye'nin borçluluk düzeyinin çok düşük olmasından kaynaklanan konfor alanından da hareketle bu yıl önceliklerimiz demin saydığımız konular olacak.”

2-Dolarizasyon

“TL mevduatların düşmüş olması, uzun yıllardır tartışılıyor. TL mevduatlardaki düşüşün döviz talebi doğurduğunu düşünmüyorum, görmedim, gözlemlemiyorum.”

3- İşsizlik ve yeni istihdam paketi

"Paydaşlarla ve iş dünyası ile görüşüyoruz. Normalleşme ile birlikte, istihdamın öne çıkacağı çok önemli bir süreç öne çıkacaktır. İstihdama yönelik, Çalışma Bakanlığı çok geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde. Bizler de koordinasyon desteği sağlayacağız.

Bu çalışma ile birlikte istihdam kalkanı adı altında bir çalışma yürütüyoruz. Paydaşların ve kamunun verdiği desteklerle bir resim ortaya koyacağız.”

4-Enflasyon

“Enflasyonda daha güçlü disiplinin meyvelerini almaya başlayacağız. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hedeflerle büyük bir sapma olacağını düşünmüyoruz. Tarımda verimli bir bahar geçti. Enflasyonda riski aşağı yönlü görüyorum.”

5-Vergi indirimi, yapılandırması

“Vergi indirimleri konusu her dönem önümüze geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum. Ama vergi affı olarak algılanmayacak şekilde, yapılandırma ve düzenleme konusunda farklı düzenlemeler yapılabilir.”