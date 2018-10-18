Dolar kuru, bugün sabah saatlerinde yüzde 0.30 oranında yükselirken, Dolar/TL paritesi 5.59 üzerinden işlem görüyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, " Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki! Diye ödleri kopuyor " denildiğine dikkati çekti.

"Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar"

Yazar Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, çok büyük bir önyargı geliştirildiğini, başarısız olacağına iman edildiğini belirterek, "Mümkün değil, yapamaz' diye kestirip attılar" dedi. Öte yandan doların düşüşe geçtiğini savunan yazar bu gelişmenin ardından, "Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki! Diye ödleri kopuyor" vurgusunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz