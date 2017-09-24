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"Berat Albayrak, 'Artık benimle aynı fotoğraf karesine girme' demiş; Süleyman Soylu koltuğundan olabilir"

"Kulisler çalkalanıyor, Erdoğan'ın Soylu'dan memnun olmadığı konuşuluyor"

24 Eylül 2017 15:39

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girmeni istemiyorum" dediğini iddia etti. Takan, eski İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın ardından Süleyman Soylu'nun da "koltuğundan olabileceğini" ileri sürdü.

Ahmet Takan'ın "Melih Gökçek Go-Kart'a bindi" başlığıyla yayımlanan (24 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çiçeği burnunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erdoğan'dan ilk fırçasını" FETÖ" sanıklarına giydirilmesi planlan tek tip elbise yüzünden yemiş. Kulislerde denilen o ki; Gül, bu uygulamanın uluslararası arenada da Türkiye'yi derde sokacağını düşünüyormuş. Ama bu düşüncesini Erdoğan'ın yüzüne söylemeye cesaret edemediği için ona çok yakın bir işadamından ricacı olmuş. Ondan da "hay hay" yanıtı almış. Amma velakin o işadamı da bu işi becerememiş. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında da konu oraya geldiğinde aracı iş adamının söyleyemediğinden habersiz Abdulhamit Gül topa dalınca Erdoğan'dan fena bir fırça yemiş. Sonra da tek tip elbise çalışması damat Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın uhdesine verilmiş!..

* Kadir Topbaş'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettiği günün akşam saatlerinde iktidar partisi kulisleri, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun  yakında koltuğundan olabileceği söylentileri ile çalkalandı. "Reis'in neden Soylu'dan memnun olmadığından tutun, damat Berat Albayrak'ın Erdoğan ile yapılan bir yurt gezisinde Süleyman Soylu'ya dönerek 'bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girme' dediğine kadar...

* Bir de Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a "oğlunu toparla" dediği başlığı altında konuşulanlar var. Herhalde sayfada yerim kalmadı...

 

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