Berat Albayrak: 2019'u pozitif büyüme ile kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2019 yılını beklentilerin aksine büyüme ile kapatacağını söyledi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ sloganıyla Osmaniye ‘İş Dünyası Buluşması’ düzenlendi.



Bakan Berat Albayrak, uluslararası rekabet gücünü daha yukarı taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Bugüne kadar uygulama aldığımız tüm politik tedbirlerin yanında adım adım hayata geçirdiğimiz reformlar ekonomik göstergelere çok güçlü yansımaya başladı. Enflasyon, kur, faiz, şeytan üçgeni, ‘Türkiye bunlarla mücadele edemez, başaramaz’ diyorlardı.



Pozitif gelişmelerle, faizdeki, enflasyondaki iyileşmelerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser iklimle girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda ki zor bir 2019 yılı geride bırakırken Türkiye tekrar güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladı” diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye’nin son 1.5 yılda, 40-50 yıldır gerçekleştiremediği düzeyde önemli reformlar hayata geçirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Saldırılara, ataklara karşı, Türkiye’yi istikrarsızlığa taşıyacak ve bunun neticesinde ki Türkiye son 1.5 yılda çok hızlı bir dengelenme süreci. Belki hasarları, etkileri birçok kişinin, kurumun, uluslararası kurumun tahmin ettiğinin aksine, çok hızlı bir sürece girdi ve ‘2019 yılı Türkiye şu kadar küçülecek’ dendiği bir dönemde son çeyrekteki pozitif yüzde 5 civarı beklenti, 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. İşsizlik oranında da gerilemeye şahit olacağız.”

Enflasyon hedefi yüzde 5'in altı

Enflasyon rakamlarına ilişkin bilgiler aktaran Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılı ekim ayında enflasyon yüzde 25.2 seviyesindeydi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2019 yılı eylül- ekim aylarında tek haneye ve yıl sonu 2019 yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz oranın altında 11.8 oranında yılı kapattı.



2020 yılının çok net ifade ediyorum hafif dalgalanma olsa da mayıs- haziranla birlikte Türkiye tek haneli, kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp 3 yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz, 2020 enflasyonu yüzde 8.5 hedefini inşallah başaracağız ve 3 yıllık yeni ekonomi programında da yüzde 5’in altı hedefimizi de 2022 yılında en güçlü performansımızla ulaşacağız.”

"Türkiye'ye saldırı var diyorduk, toplumumuz inanmıyordu"

İhracatçılara desteklerden ve ekonomik gelişmelerden de bahseden Bakan Albayrak şöyle devam etti: "2019 yılında ihracatçılarımıza verilen desteklerle birlikte cumhuriyet tarihinin rekoru dediğimiz 180 milyar dolarlık ihracat rekoruyla bir yıl kapanışı oldu ve bunun yanında da ithalatta yüzde 9’un üzerinde küçülme oldu.



Türkiye 2019 yılında tarihi bir şekilde cari fazla vererek kapatacak. Ve ithalat küçülürken ihracatın da tarihi bir küçülme yaşadığı bir yıl oldu 2009. İş dünyası hatırlar. 2008’de 132 milyar dolar olan ihracat 2009 yılında 102 milyar dolara düştü, yüzde 30. Peki tüm bu dış saldırılara, küresel, ekonomik, Türkiye operasyonu, 1.5 sene. Türkiye’de saldırı var yok biz diyorduk demiyordu inanmıyordu gerçi ama toplumumuz. Faili meçhul olacaktı. Neyse. Allah'tan fail tweet atarak itiraf etti de faili meçhul değilmiş. Türkiye’ye hakikaten birileri saldırı yapmış ama tüm bunlara rağmen şükürler olsun yüzde 5-10 civarı artış, dengelenmeyle cari fazla veren bir ülke ve 2019 yılında dış ticaret açığını yıllık bazda yüzde 45.6 oranında düşürdü." (DHA)