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"Berat Albayrak - Süleyman Soylu kavgasından Bilal Erdoğan kârlı çıktı"

"Pek sayın hazret'li gır gır dolu muhabbetler de yan gündem maddesiydi..."

07 Mart 2018 14:00

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşandığı iddia edilen kavgadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kârlı çıktığını yazdı.

Takan'ın "İstinat duvarları nasıl çöküyor?.." başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısınında kavga iddiasına yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sarayda bıyık boylarına ayar verilen Bakanlar konuşulmuyordu. İttifak ile  kimin kaç milletvekili çıkaracağı da pek gündemde değildi. Damat Berat Albayrak ve eskiyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kavgasından 'şehzade Bilal Erdoğan'ın kârlı çıktığı ve mevzi kazandığı', 'pek sayın hazret'li gır gır dolu muhabbetler de yan gündem maddesiydi..."

 

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