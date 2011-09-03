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Spor

Beranek: ''Türkiye zaferi hak etti'' (GÖRÜNTÜLÜ) İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2011 02:03

-Beranek: ''Türkiye zaferi hak etti'' (GÖRÜNTÜLÜ) İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Kazakistan Teknik Direktörü Miroslav Beranek, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda  Türkiye'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının iyi mücadele ettiğini, ancak son dakikada yedikleri sürpriz golle sahadan mağlup ayrıldıklarını ifade etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Beranek, sonucun kendileri açısından kötü olduğunu söyledi. Türkiye'ye verilen penaltı kararının haklı olduğunu kaydeden Beranek, ''Bugünkü oyun kendi açımızdan kötü bir şekilde sonuçlandı. Son dakikada sürpriz bir gol yedik. Kötü oynadığımızı var sayamayız. Takımımın performansından memnunum. Hep daha iyiye gidiyor ve gelişme gösteriyor'' diye konuştu. -''Türkiye'yi yenmek her baba yiğidin harcı değil''- Beranek, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın büyük bir ekip olduğunu ifade ederek, ''Deyim yerindeyse, Türkiye'yi yenmek her baba yiğidin harcı değildir'' şeklinde konuştu. ''Büyük bir takıma karşı'' kendi oyunlarını ''iyi'' olarak değerlendirdiğini belirten Beranek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Kazakistan ve Türkiye milli takımları hiçbir zaman kıyaslanamaz. İki ülkedeki futbol seviyeleri de farklıdır. Maçın sonunda bulduğumuz bazı fırsatları kaçırdık ama yine de genel olarak başarılı bir performans sergiledik. Tüm gücümüzle mücadele edip elimizden geleni yaptık. Şans rakibimize güldü. Türkiye'den daha iyi değildik, tabii ki oyun olarak ama Türkiye çok iyi yetişmiş bir takım. Altyapısı çok güzel yetişmiş. Türkiye bugün gerçekten de zaferi hak etti, sonunda şans onların tarafında yer aldı.''

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