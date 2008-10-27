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Spor

Beraberlikleri yok

Bursaspor, bu sezon ilk 8 haftada hiç beraberlik yüzü görmedi.

27 Ekim 2008 02:00


Bursaspor, bu sezon ilk 8 haftada hiç beraberlik yüzü görmedi.

Lige iyi gibi başlayan yeşil-beyazlı takım, Hacettepe deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrılırken, daha sonra bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım karşısında iyi bir futbol sergileyen Bursaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk iki maç sonrası hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Bursaspor, yine galibiyet parolasıyla gittiği Sivasspor deplasmanından 3-1 yenik ayrılarak ilk yenilgisini aldı.

Daha sonra yine ligin iddialı takımlarından Kayserispor'u 1-0 yenen Bursaspor, konuk olduğu Kocaelispor deplasmanından da 3-2'lik galibiyet çıkardı. Bursaspor, ardından evinde ağırladığı şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray'ı da 2-1'lik skorla geçmeyi bildi.

Yaptığı 6 maçta sadece bir yenilgi gören Bursaspor, taraftarlarının mutlak 3 puan beklediği Eskişehirspor maçından 2-1'lik skorla beklenmedik bir yenilgi aldı.

Bursaspor, son iki sezondur evinde yenmeyi başardığı Fenerbahçe deplasmanına da yine galibiyet umuduyla gitti.

''Yeşim Timsahlar'', en azından beraberlik parolasıyla çıktığı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 5-2 gibi beklemediği farklı bir yenilgi alarak, bu sezon 3. kez mağlup oldu.



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