-BERABERLİK MAÇIN HAKKI İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor karşısında aldıkları 0-0'lık beraberliğin, maçın hakkı olduğunu ifade etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, iki ekibin de karşılaşmaya kontrollü başladığını belirten Avcı, takımının savunmasının merkezinde görev alan iki oyuncusunu ilk kez yan yana oynattığını ifade ederek, ''Bu nedenle topu arkadan oyuna sokmakla ilgili sıkıntı yaşadık. Bu da normaldir. Bu anlamda fazla üretken olamadık. İkinci yarının ilk 35 dakikasında oyun anlamında ve pozisyon anlamında rakipten üstün durumlarımız vardı. Maçı koparabilirdik. Golü bulsaydık kazanma şansımız yüksekti. Son bölümde Bursaspor'un iki net pozisyonu oldu, burada da maçı kaybedebilirdik. Maçtan beraberlik çıktı, sanki maçın hakkı gibi duruyor. Bursaspor'a lige getirdikleri renk nedeniyle teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu. Savunma oyuncularının maça konsantrasyonlarıyla ilgili bir soru üzerine de Avcı, ''İlk yarıda topu oyuna sokma anlamında memnun değilim. İkinci yarıda konsantrasyon ve yaptıkları mücadeleden çok memnunum. Son derece iyi mücadele vardı. Umarım bu ara süreç bizim için iyi gelecek. Burada Bursaspor takımının seyirci ortamında galip de gelebilirdik ama puan puandır'' değerlendirmesinde bulundu. Avcı, takımların her hafta büyük bir değişkenlik göstermesinin rahatsız edici bir durum olup olmadığı yönündeki soruya da özetle şöyle yanıt verdi: ''Kendi takımımız adına bu değişikliklerden sıkıntı yaşıyoruz. Futbolcularımızın anlık reaksiyonlara odaklanması lazım. Bu genel ve temel eğitimle ilgili bir şey. Bu süreci çok çalışarak daha doğru hale getirmemiz lazım. Aynı şeyi diğer hocalarım da yaşıyordur. Türk futbolu adına, futbolcu adına, takım adına sıkıntılı süreç.''