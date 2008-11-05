Beraberlik kötü olmaz



Benfica maçı için Portekiz'e giden Galatasaray'da, başkan Adnan Polat, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini, ancak alınacak 1 puanın da kötü olmayacağını söyledi.





Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Kupası 2. tur B Grubu ikinci hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı karşılaşma için Lizbon'a gitti.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Lizbon'a hareketten önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Benfica maçının kolay olmadığını belirterek, ''Fakat Galatasaray her maça galip gelmek için çıkar. Biz o kuralın peşinde koşacağız. İnşallah iyi haberlerle geleceğiz'' dedi.



Takımda Nonda'nın yanı sıra eksik futbolcuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine de başkan Polat, ''Biz bugüne kadar eksiklerle ilgili mazeret öne sürmedik. Bundan sonra da sürmeyeceğiz. Sahaya 11 kişi çıktığı müddetçe Galatasaray 11'i o formanın hakkını vermek için uğraşacaktır'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Skibbe'nin futbolculara rotasyon yapamadığı ve aynı 11'le maçlara çıktığı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna karşılık Adnan Polat, ''Elindeki futbolcu adedi o kadar. Bilen varsa gelsin göstersin'' dedi.



Benfica maçının beraberlikle bitmesinin kendileri için nasıl bir sonuç olacağının sorulması üzerine de Polat, ''Beraberlik de kötü bir sonuç olmaz. Deplasmanda bir puan alınıp gelinmesi bizim için iyi olabilir'' diye konuştu.



Havalimanındaki hacı adayları ve yolcuların büyük ilgi gösterdiği ve maç için dua edeceklerini söyledikleri futbolcular, daha sonra özel bir uçakla Lizbon'a hareket etti.



Galatasaray'da, sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna alınmayan Mehmet Topal, Emre Güngör, Aydın Yılmaz, Harry Kewell ve Shabani Nonda, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecekler.



Sarı-kırmızılı ekip, Benfica maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda bu akşam yerel saatle 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Michael Skibbe, idman öncesinde saat 17.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.